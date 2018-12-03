NI рассказал о пяти главных провалах «жёсткой силы» Вашингтона

Несмотря на непревзойдённую военную и экономическую мощь, США неоднократно допускали в силовой внешней политике серьёзные просчёты с далеко идущими последствиями, пишет на страницах The National Interest американский политолог Дэниел ДеПетрис. Эксперт составил список из пяти военных операций Вашингтона, которые оказались провальными и в итоге принесли как самим США, так и другим странам лишь вред.

США по-прежнему остаются «самым могущественным государством на планете» — но даже они порой допускают серьёзные ошибки, которые приводят к стратегическим провалам и репутационному ущербу, пишет в своей статье для журнала The National Interest научный сотрудник американской НПО Defense Priorities Дэниел ДеПетрис. Как полагает эксперт, современная история неоднократно демонстрировала, что применение Америкой «жёсткой силы» без постановки чётких и достижимых целей неизменно оборачивается уходом ресурсов на второстепенные задачи и растратой денег.

Первым примером такой ситуации стала Вьетнамская война. Конфликт, который начинался как миссия американских военных советников по поддержке дружественного южновьетнамского правительства, быстро превратился в «трясину», осушившую казну США, стоившую жизни 58 тыс. солдат и настроившую значительную часть населения Америки против собственного правительства, перечисляет автор. Хотя изначально Вашингтон планировал лишь помочь «пусть и не абсолютно демократичному, а порой и вовсе авторитарному, но всё же союзному» Южному Вьетнаму и сдержать натиск коммунистов в Юго-Восточной Азии, в течение следующего десятка лет и под управлением двух разных администраций «наземные операции против опасного повстанческого движения» трансформировались в «войну на истощение», констатирует он.

Как отмечает ДеПетрис, президент Линдон Джонсон всегда относился к шансам Южного Вьетнама на победу весьма скептически, однако всё равно сильно нарастил военное присутствие США, доведя его за четыре года своего правления до полумиллиона военнослужащих. Завершился же конфликт унизительным поражением американцев, которые бежали из Вьетнама , спасаясь с крыши посольства страны — и политика президента Ричарда Никсона , взявшего курс на «эскалацию ради деэскалации», только затянула уже никому не нужный конфликт. К 1975 году северовьетнамские танки вошли в Сайгон, объединив страну «под опекой коммунизма», напоминает политолог.

Много лет спустя бывший министр иностранных дел США Роберт Макнамара написал покаянное письмо, в котором признал, насколько заблуждалась администрация Джонсона.

«Тогда, как это потом случалось ещё не раз, мы неверно оценили геополитические намерения своих противников и преувеличили угрозу Соединённых Штатов для их действий», — цитирует экс-министра ДеПетрис.

Следующее фиаско Вашингтона произошло в Ливане , продолжает аналитик. К 1982 году эта страна фактически потеряла независимость, и внутри неё боролись за власть израильские, палестинские и сирийские силы. Президент Рональд Рейган , которого испугала перспектива очередной арабо-израильской войны, подписал особый указ, предоставив вооружённым силам США полномочия по участию в многонациональном миротворческом контингенте и сделав одной из официальных установок внешней политики страны «укрепление возможности правительства Ливана контролировать свою суверенную территорию, управлять ею и защищать её», говорится в материале.

Однако Ливан, не созревший к тому моменту для мирного урегулирования конфликта, представлял собой «пороховою бочку», подчёркивает автор. Региональные силы продолжали бороться за господство — силы Организации освобождения Палестины не слишком охотно покидали страну, сирийская армия и вовсе отказывалась из неё выходить, продолжались столкновения между различными повстанческими группировками, а американские морпехи быстро превратились в мишень для террористов-смертников из «Хезболлы» , пишет он. Когда же в Ливане был сбит и захвачен в плен пилот ВВС США, конгрессмены, и так выступавшие против операции, получили наконец рычаг давления для того, чтобы требовать вывода войск из страны — и уже весной 1984 года Рейган именно это и сделал.

Вторжение США в Ирак и последующая его оккупация не смогут тягаться с Вьетнамской войной по потерям для американцев, но навсегда останутся для них крупнейшей внешнеполитической катастрофой после Вьетнама, переходит ДеПетрис к следующему пункту своего списка.

«Цель вторжения — свержение режима Саддама Хуссейна и установление в Багдаде проамериканского демократического режима — базировалась на проистекавшей из неосведомлённости и наивной убеждённости в том, что западная держава сможет без труда пересадить новую политическую систему на арабскую землю», — подчёркивается в статье аналитика.

Между тем, подчёркивает политолог, самоуверенность высокопоставленных чиновников администрации Джорджа Буша в преддверии вторжения стояла не на трезвом расчёте, а всё больше на жёстких догматах и идеологии: так, отвечавший в администрации за контроль над вооружениями чиновник Кен Адельсон говорил, что предстоящая операция станет для американской армии «парой пустяков»; министр обороны Дональд Рамсфилд уверял американцев, что война будет завершена за считанные месяцы, а то и недели; а замглавы Пентагона Пол Вольфовиц утверждал на слушаниях в конгрессе, что восстановление Ирака после войны будет по большей части осуществляться за счёт доходов Багдада с продажи нефти.

Но ни одно из этих утверждений не сбылось. Американских офицеров и чиновников застали врасплох повстанческие движения суннитов и шиитов, становившиеся всё более смертоносными. Вместо национализма в Ирак пришёл религиозный экстремизм: спонсируемые Ираном шиитские ополчения терроризировали районы проживания суннитов, а воспрявшие исламисты-сунниты принялись сеять хаос в иракской столице. В довершение, иракская политическая система получилось отнюдь не такой демократичной и прозрачной, как на то рассчитывали американцы — её низшие и средние ранги составляли те же экстремисты, коррумпированные чиновники и коварные министры, рассказывает автор. По американским данным, с 2003 года США потратили на войну в Ираке $822 млрд

Жестоко подавив мирные акции протеста ливийцев, Муаммар Каддафи вынудил международное сообщество впопыхах искать способ ответить — и в марте 2011 года Совбез ООН быстро принял резолюцию, разрешающую использовать любые необходимые методы для защиты мирных жителей Ливии, включая и силовые, пишет ДеПетрис. Однако буквально через несколько недель цель военной операции НАТО против Каддафи поменялась «с защиты мирного населения на смену режима», отмечает он. В течение нескольких месяцев, к октябрю 2011 года, ливийский «диктатор» был свергнут и убит повстанцами.

С тех самых пор Ливия остаётся «фильмом про Безумного Макса, воплощённым в реальной жизни», иронизирует эксперт. Признанное ООН ливийское правительство остаётся таковым лишь номинально, поскольку сохраняют контроль лишь над Триполи, тогда как реальную власть делят между собой многочисленные и никому не подчиняющиеся повстанческие группировки, которые сражаются друг с другом за нефтяные запасы страны. Одновременно Ливию в качестве поля брани для собственных сражений использовали и используют региональные державы, включая ОАЭ, Египет и Катар. Наконец, страна превратилась в «мостик» для мигрантов, прибывающих из Африки в Европу, в результате чего европейская политика взяла гораздо более популистский курс, рассуждает автор. При этом США не смогли реализовать никакие национальные интересы, убеждён он.

После нападения террористов на США 11 сентября 2001 года, американская публика по вполне объяснимым причинам хотела от своего правительства акции возмездия — и администрация Буша оперативно на такие чаяния отреагировала, говорится в последнем, пятом пункте списка ДеПетриса. Уже к концу того же года режиму талибов*, укрывавших «Аль-Каиду» **, «пустили кишки», и большая часть подручных Усамы бен Ладена были либо ликвидированы, либо захвачены в плен.

Однако вместо того, чтобы «взять портфель и пойти домой», Вашингтон почему-то начал в этой стране, «о которой из американцев мало кто вообще слышал», своеобразный «социальный эксперимент» — целью операции вместо устранения остатков «Аль-Каиды» стало построение в Афганистане с нуля «централизованного демократического режима в западном стиле», пишет автор.

С тех пор минуло больше 17 лет, но Афганистан до сих пор пребывает в весьма неспокойном состоянии, констатирует ДеПетрис. В стране ещё находятся 14 тыс. американских военнослужащих, афганское правительство целиком и полностью зависит от зарубежных финансовых вливаний, а его собственные вооружённые силы так и не смогли излечиться от своих многочисленных недугов, как-то «никудышное руководство, плохая тактика, коррумпированные офицеры, нехватка вооружений и практически полное отсутствие какой-либо логистики», считает политолог. С 2015 года в стране погибли почти 30 тыс. афганских военных; такие потери заставляют многих афганцев бросать службу после завершения первой же боевой операции, а некоторые из них не готовы ждать и этот срок и предпочитают просто дезертировать.

Дональд Трамп хотел бы полностью вывести американские войска из Афганистана, однако, по всей видимости, опасается, что его за это окрестят президентом, «потерявшим Афганистан», предполагает автор. Тем не менее, зная, что Трамп может «прикрыть лавочку» в любой момент, его администрация спешно пытается запустить хоть какой-то процесс мирного урегулирования и приблизить сделку между афганским правительством и талибами . Впрочем, пока что президент прислушивается к тем советникам, которые выступают за «никакой с разумной точки зрения статус-кво», подчёркивает эксперт.

Урок, который Вашингтону следовало бы извлечь из всех подобных провалов, «прост, но важен»: во-первых, США следует прибегать к силе только в самом крайнем случае, а во-вторых, если до этого всё же доходит, им необходимо иметь перед собой достижимую цель, подытоживает аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.