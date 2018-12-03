НАТО оценивает ситуацию в Черном море, заявил Столтенберг

НАТО пристально следит за ситуацией в Черном море, оценивает обстановку и поведение РФ , продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине , заявил генсек альянса Йенс Столтенберг , комментируя ситуацию с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Грузия и Украина сталкиваются с серьезными вызовами безопасности со стороны России, и мы будем продолжать оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", — сказал Столтенберг в понедельник, отвечая на вопрос о том, какие конкретные меры НАТО может принять в ответ на события вокруг Керченского пролива.

Он анонсировал обсуждение этой темы на переговорах во вторник в Брюсселе с участием грузинского и украинского министров, не раскрыв темы обсуждений. По его словам, НАТО работает с Грузией в вопросах модернизации их сил и укрепления береговой охраны, а также с Украиной для усиления ее военно-морских возможностей. Столтенберг напомнил, что НАТО в последние годы увеличила военное присутствие в Черном море, "у нас стало больше разведки, наблюдения и рекогносцировки".

"Мы также внимательно следим за ситуацией, мы увеличили наше присутствие и продолжаем призывать РФ отпустить украинских моряков и корабли, соблюдать свободу навигации и право Украины плавать в Керченском проливе и Азовском море", — сказал Столтенберг, указав, что в НАТО "сейчас внимательно оценивают российское военное присутствие".

В понедельник Кремль опроверг утверждения Киева об ограничении судоходства в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "там идет достаточно интенсивная международная навигация", "существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь", а для обеспечения безопасности с учетом погодных условий иногда принимаются решения о приостановке судоходства, но это обычная мировая практика.

Столтенберг же заявил, что строительство Керченского моста не должно мешать проходу украинских кораблей, на что альянс, как он ожидает, укажет России.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.