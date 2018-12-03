Немецкий эксперт объяснил русофобию «наследницы» Меркель

«Крамп-Карренбауэр действительно заявила, что Россию надо наказывать из-за Крыма, из-за «агрессии» в Азовском море, и предложила «дожимать» Россию вместе с американцами, запретив российским судам из Азова заходить в европейские порты. Также она осторожно выступила против «Северного потока — 2», — рассказал германский политолог Александр Рар.

«Если Крамп-Карренбауэр станет канцлером, то мы будем с придыханием вспоминать о временах, когда во главе Германии была Ангела Меркель. Тем более, что у ХДС сейчас идет сращение политических позиций с «зелеными», а они — самая антироссийская партия в Германии», — добавил эксперт.

«украинская пропагандистская машина здорово сработала в ситуации с кризисом в Азове. Российскую точку зрения в Германии почти не слышно. Всюду в прессе присутствует мнение о том, что Москва неадекватно ведет себя в Азовском море». Политолог также рассказал, что

Таким образом, говорит Рар,

«если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить «Северный поток — 2», то у них что-то начинает получаться».

Объясняя природу резких заявления потенциальной преемницы Меркель, Рар пояснил, что немецкие политики вынуждены использовать антироссийскую риторику для повышения рейтингов.

«Политики понимают, что они должны быть в мейнстриме. В то же время те, кто выступают за налаживание связей с Россией и критикуют Украину, в частичности представители партии «Альтернатива для Германии», фактически отсутствуют в медиа-пространстве», — пояснил собеседник.

Рар напомнил, что «немецкое правительство действительно сдержанно и с недоверием отреагировало на версию Украины по поводу этого конфликта».

«Но Крамп-Карренбауэр фактически начала свою избирательную кампанию на пост председателя ХДС, потому и начала использовать такую риторику. Она хочет, чтобы СМИ о ней писали хорошо, а не называли ее «агентом Путина». Она пытается ужесточить свою позицию. Но проблема еще в том, что ее конкуренты будут делать и уже делают тоже самое. Можно сказать, что это уже позиция всей партии.

При этом вызывает удивление, насколько вообще Крамп-Карренбауэр слабо информирована в деталях российско-украинского кризиса. Потому что по ее неадекватной аргументации видно, что она владеет темой крайне поверхностно», — подчеркнул германский эксперт.

«Если Крамп-Карренбауэр станет канцлером или им станет Фридрих Мерц — я бы не ручался за то, что «Северному потоку — 2» ничего не угрожает. Но нельзя забывать, что в правительстве еще присутствуют социал-демократы. Например, экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что немцы должны знать о желании украинского правительства втянуть их в конфликт с Россией. То есть социал-демократы могут уравновесить мнение в правительстве», — подчеркнул Рар.

Он также отметил, что, если не будет досрочного голосования, то к моменту выборов в Германии «Северный поток — 2» будет уже завершен, и тогда ему вряд ли что-то сможет угрожать.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД , Генеральный секретарь партии канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты, а также пересмотреть позицию Берлина по «Северному потоку — 2».