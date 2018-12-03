«Скандалы и ругань из-за копеек». Политолог о спорах между США и Британией

Отношения между американскими и британскими военными могут ухудшиться из-за спора вокруг закупок истребителей F-35, сообщили СМИ. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik рассказал о подоплеке этого спора.

Великобритании. Отношения между американскими и британскими военными могут испортиться из-за спора вокруг закупок истребителей F-35, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны

Лондон планирует купить 138 американских истребителей F-35 типа B (морского базирования). Однако источник телеканала сообщил, что руководство королевских ВВС собирается заменить часть из них истребителями типа A (наземного базирования).

Sky News отмечает, что британские военные, возможно, пытаются сэкономить: F-35 типа B стоит 90 миллионов фунтов стерлингов, а типа A — 70 миллионов.

Однако изменение числа истребителей морского базирования подорвет авианосную программу Великобритании, добавил источник телеканала. По его мнению, такой шаг испортит отношения с Вашингтоном, поскольку США считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным использовать авианосцы.

"Если британцы появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности. Если Королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чем они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть как огромное предательство", — сообщил источник.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о сути этого спора.

"С приходом (президента Дональда) Трампа в США восторжествовал бизнес-подход в отношении союзников, а не глобалистский подход, который доминировал раньше. Глобалисты не считали деньги в продвижении своей главной идеи и поддерживали либеральные элиты в любом государстве, считая их своими союзниками. А Британия была в этом смысле союзником номер один. В принципе, глобалисты могли бы просто подарить британцам эти истребители ради интересов глобализации", — сказал Валерий Коровин.

Однако, по его словам, эти времена остались в прошлом.