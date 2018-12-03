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Порошенко заявил о передислокации подразделений к границе России 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках военного положения будет проведена передислокация подразделений для "усиления обороны" на границе с РФ, а также анонсировал учения в пограничных областях.
Порошенко испугался сотен российских танков у границ Украины
Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. При этом президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.
"Пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения. В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди", — сказал Порошенко в ходе выступления, которое транслировал канал 112 Украина.
Порошенко и ранее утверждал, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку. Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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Петр Порошенко , Владимир Путин , СБУ , Верховная Рада , В мире , Видео , Украина
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