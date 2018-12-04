Порошенко обвинил РФ в нарушении норм ЕСПЧ

«Мы будем делать всё, чтобы вернуть наших парней, наших героев домой. Мы должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду. В соответствии с Женевской конвенций, они были захвачены вследствие акта агрессии, они — военнопленные и не могут осуждаться судом страны-агрессора», — цитирует Порошенко издание «Укрновости».

Также глава украинского государства отметил, что «ЕСПЧ принял решение о предоставлении немедленной информации, и сегодня истёк последний срок, когда Россия должна была предоставить эту информацию».

«Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. К сожалению», — добавил Порошенко.

Как сообщал ранее News.ru, защищать 24 украинских военных моряков, арестованных в России за незаконное пресечение границы, готовы более 50 российских адвокатов. До этого защитники украинских граждан заявляли о намерении переквалифицировать статус своих подопечных и добиться признания их военнопленными.