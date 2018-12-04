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Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

Порошенко обвинил РФ в нарушении норм ЕСПЧ 

News.ru + ещё 43 2 часа назад
Фото: president.gov.ua
Россия не выполнила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не сообщила о юридических основаниях задержания украинских моряков, а также об их состоянии после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
«Мы будем делать всё, чтобы вернуть наших парней, наших героев домой. Мы должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду. В соответствии с Женевской конвенций, они были захвачены вследствие акта агрессии, они — военнопленные и не могут осуждаться судом страны-агрессора», — цитирует Порошенко издание «Укрновости».
Также глава украинского государства отметил, что «ЕСПЧ принял решение о предоставлении немедленной информации, и сегодня истёк последний срок, когда Россия должна была предоставить эту информацию».
«Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. К сожалению», — добавил Порошенко.
Как сообщал ранее News.ru, защищать 24 украинских военных моряков, арестованных в России за незаконное пресечение границы, готовы более 50 российских адвокатов. До этого защитники украинских граждан заявляли о намерении переквалифицировать статус своих подопечных и добиться признания их военнопленными.
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Комментарии9
Петр Порошенко , ЕСПЧ , В мире , Конфликты , Украина
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