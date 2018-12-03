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Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским 

Рамблер + ещё 21 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В сертификате Книги рекордов Гиннесса, выданном Александру Бендикову, Севастополь назвали российским городом. Об этом свидетельствуют данные с сайта справочника.
Бендиков побил собственный рекорд по балансированию предметов. Он смог удержать на одном гвозде 349 гвоздей. До этого его рекордом были 255 гвоздей.
В сообщении отмечается, что Бендиков является представителем Белоруссии и России, а рекорд он установил 26 мая 2018 года в Севастополе.
Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко написала в твиттере, что министерство «работает над исправлением обозначения» Севастополя в Книге рекордов Гиннесса.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
В ноябре 2018-го украинские власти начали проверку телеканала NewsOne из-за показанной в прямом эфире карты с российским Крымом. В передаче «Утро с NewsOne» появилась карта Европы «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на которой Украину выделили одним цветом, а Россию вместе с Крымом — другим.
Комментарии
МИД , В мире , Севастополь
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