В Париже проходят крупнейшие беспорядки с 1968 года

Париж бунтует против решения правительства ввести новую пошлину на топливо. В результате столкновений уже погибли три человека.

В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизель на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Такие меры должны стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. Но французы этим недовольны.

В выходные в Париже демонстрация против повышения цен на бензин обернулась беспорядками. В ходе погромов были сожжены автомобили, повалена ограда сада Тюильри, разграблены магазины в центре города, а Триумфальная арка разрисована вандалами. Париж не видел такого со времен студенческих волнений 1968 года.

Против протестующих применяли слезоточивый газ, резиновые пули, водомёты и светошумовые гранаты.

Три человека погибли, почти 200 получили ранения, передает телеканал "Россия 24" . 400 человек задержано.

Среди протестующих — не только молодежь, на улицы выходят и пенсионеры. У Елисейских Полей можно встретить и обычных трудящихся. «Со всеми этими налогами [денег] на еду почти не остается», — делится Филипп, школьный повар из пригорода Парижа. Сейчас он бастует в центре столицы.

По примерным оценкам, в нынешних протестах участвует около 75 тысяч человек по всей Франции. По информации полиции, в стране заблокировано 582 дороги.

Президент страны Эммануэль Макрон, чей рейтинг на фоне бунтов упал до рекордно низких 25 процентов, назвал происходящее позором.