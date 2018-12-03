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В Париже проходят крупнейшие беспорядки с 1968 года 

Рамблер 1 час назад
Париж бунтует против решения правительства ввести новую пошлину на топливо. В результате столкновений уже погибли три человека.
В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизель на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Такие меры должны стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. Но французы этим недовольны.
В выходные в Париже демонстрация против повышения цен на бензин обернулась беспорядками. В ходе погромов были сожжены автомобили, повалена ограда сада Тюильри, разграблены магазины в центре города, а Триумфальная арка разрисована вандалами. Париж не видел такого со времен студенческих волнений 1968 года.
Против протестующих применяли слезоточивый газ, резиновые пули, водомёты и светошумовые гранаты.
Три человека погибли, почти 200 получили ранения, передает телеканал "Россия 24". 400 человек задержано.
Среди протестующих — не только молодежь, на улицы выходят и пенсионеры. У Елисейских Полей можно встретить и обычных трудящихся. «Со всеми этими налогами [денег] на еду почти не остается», — делится Филипп, школьный повар из пригорода Парижа. Сейчас он бастует в центре столицы.
По примерным оценкам, в нынешних протестах участвует около 75 тысяч человек по всей Франции. По информации полиции, в стране заблокировано 582 дороги.
Президент страны Эммануэль Макрон, чей рейтинг на фоне бунтов упал до рекордно низких 25 процентов, назвал происходящее позором.
Комментарии193
В мире , Фото , Франция
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