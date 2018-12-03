В Германии призвали к «перезагрузке» отношений с Россией

В Европе необходимо создать новую архитектуру безопасности совместно с Россией . Для этого требуется «перезагрузка» отношений с Москвой . С таким заявлением выступил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек. В числе прочего, он затронул инцидент в Керченском проливе. Платцек назвал произошедшее частью предвыборного плана Петра Порошенко , отметив, что у России не было мотива для подобной провокации. Платцек добавил, что Германия должна в этой ситуации призвать обе стороны к сдержанности.