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В Германии призвали к «перезагрузке» отношений с Россией 

Авторадио 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В Европе необходимо создать новую архитектуру безопасности совместно с Россией. Для этого требуется «перезагрузка» отношений с Москвой. С таким заявлением выступил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек. В числе прочего, он затронул инцидент в Керченском проливе. Платцек назвал произошедшее частью предвыборного плана Петра Порошенко, отметив, что у России не было мотива для подобной провокации. Платцек добавил, что Германия должна в этой ситуации призвать обе стороны к сдержанности.
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Петр Порошенко , В мире , Европа , Политика , Германия , Москва
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