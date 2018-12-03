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В Сирии уничтожено около 300 боевиков 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Правительственная армия Сирийской Арабской Республики уничтожила свыше 270 боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России. Произошло это во время наступательной операции в провинции Эс-Сувейда, рассказал представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич. В расположении террористов изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, отмечает RT.
Как уточнил Макаревич, операция против боевиков осложнялась сложным рельефом местности и плохой погодой. В связи с этим танки и тяжелая техника могли применяться там ограниченно. При этом террористы активно применяли гранатометы, противотанковые ракеты и минометы. Среди изъятого вооружения — 12 противотанковых управляемых ракет TOW производства США.
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Исламское государство , В мире , Ближний Восток , Сирия , Эс-Сувейда
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