В Сирии уничтожено около 300 боевиков

Как уточнил Макаревич, операция против боевиков осложнялась сложным рельефом местности и плохой погодой. В связи с этим танки и тяжелая техника могли применяться там ограниченно. При этом террористы активно применяли гранатометы, противотанковые ракеты и минометы. Среди изъятого вооружения — 12 противотанковых управляемых ракет TOW производства США.