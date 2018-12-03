Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

В Словакии арестованы 12 активистов Greenpeace 

Российская Газета + ещё 3 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Районный суд города Прьевидза в Словакии постановил взять под арест 12 активистов международной экологической организации Greenpeace. Такое решение суд вынес в воскресенье, а активисты были задержаны в среду во время акции протеста на территории угольной шахты.
Данная мера пресечения была избрана в связи с тем, что большая часть задержанных — это иностранцы, граждане Чехии, Финляндии и Бельгии. Правоохранители опасались, что они могут попытаться покинуть Словакию и избежать ответственности, пишет ТАСС, ссылаясь на сайт братиславской газеты Pravda.
Активисты Greenpeace устроили акцию протест 28 ноября. Они забрались на башенный эксплуатационный копер шахты "Новаки" и разместили там плакат с надписью о вреде угольных разработок для окружающей среды.
Суд посчитал, что своими действиями протестующие поставили под угрозу жизни шахтеров, находившихся в этот момент в забое. Обеспечивающая их работу надземная конструкция не рассчитана на такие нагрузки и могла обрушиться.
Для поддержки свои коллег в Прьевидзу уже прибыли сторонники Greenpeace из нескольких стран Евросоюза. Против задержания активистов также выступил ряд словацких оппозиционных парламентских партий.
Российская Газета: последние новости
Захарова: Запад мог планировать провокацию Украины у Керчи Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ДАИШ
Комментарии1
ЕС , ИТАР-ТАСС , В мире , Европа , Бельгия , Словакия , Финляндия , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вступился за Меланью Трамп203
Опрос украинцев в Варшаве шокировал поляков192
Россия отреагировала на тайную операцию британцев на Украине459
Порошенко захотели дистанцировать от Украины192
Изобретатель бифидока объявлен в розыск31
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
02:44
СК расследует инцидент с группой «Чайф»
Происшествия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
01:31
Американец снял НЛО в небе
Наука и техника
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение