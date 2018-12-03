В Словакии арестованы 12 активистов Greenpeace

Районный суд города Прьевидза в Словакии постановил взять под арест 12 активистов международной экологической организации Greenpeace. Такое решение суд вынес в воскресенье, а активисты были задержаны в среду во время акции протеста на территории угольной шахты.

Финляндии и Данная мера пресечения была избрана в связи с тем, что большая часть задержанных — это иностранцы, граждане Чехии Бельгии . Правоохранители опасались, что они могут попытаться покинуть Словакию и избежать ответственности, пишет ТАСС , ссылаясь на сайт братиславской газеты Pravda.

Активисты Greenpeace устроили акцию протест 28 ноября. Они забрались на башенный эксплуатационный копер шахты "Новаки" и разместили там плакат с надписью о вреде угольных разработок для окружающей среды.

Суд посчитал, что своими действиями протестующие поставили под угрозу жизни шахтеров, находившихся в этот момент в забое. Обеспечивающая их работу надземная конструкция не рассчитана на такие нагрузки и могла обрушиться.