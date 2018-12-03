Глава MI6 собрался предостеречь Россию

Руководитель Службы британской внешней разведки MI6 Алекс Янгер в понедельник намерен обратиться к России с предостережением, сообщают СМИ.

Янгер произнесет речь перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph

В своем выступлении он собирается предостеречь Россию или любое другое государство от попыток «пошатнуть» британский жизненный уклад. Янгер призовет перестать «недооценивать» решительность и способности Великобритании, а также ее союзников.

Глава MI6 в преддверии Brexit отметит необходимость укрепления связей в области безопасности с другими странами Европы. Он собирается подчеркнуть, что именно сотрудничество разведок сорвало многочисленные атаки террористической организации «Исламское государство»

Глава MI6 также призовет молодежь «сделать шаг навстречу» разведке, независимо от их происхождения.