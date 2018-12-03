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Глава MI6 собрался предостеречь Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 13 часов назад
Фото: Alex Younger / Reuters
Руководитель Службы британской внешней разведки MI6 Алекс Янгер в понедельник намерен обратиться к России с предостережением, сообщают СМИ.
Янгер произнесет речь перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
В своем выступлении он собирается предостеречь Россию или любое другое государство от попыток «пошатнуть» британский жизненный уклад. Янгер призовет перестать «недооценивать» решительность и способности Великобритании, а также ее союзников.
Глава MI6 в преддверии Brexit отметит необходимость укрепления связей в области безопасности с другими странами Европы. Он собирается подчеркнуть, что именно сотрудничество разведок сорвало многочисленные атаки террористической организации «Исламское государство».
Глава MI6 также призовет молодежь «сделать шаг навстречу» разведке, независимо от их происхождения.
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Исламское государство , Daily Telegraph , РИА Новости , В мире , Политика
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