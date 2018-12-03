Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией

По его мнению, текущая международная обстановка требует "перезагрузки" отношений с Россией и ее непосредственного участия в европейской системе безопасности. Он также надеется на скорое проведение новой Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Уже давно речь идёт не о том, будут ли русские формировать своё общество так, как мы считаем правильным. Речь идёт не о партнёрстве и дружбе или схожих вещах. Речь вновь идёт о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте. К сожалению, мы откатились до этого уровня. Мы просто-напросто переживаем конец, как некоторые говорят, эпохи либерализма", — подчеркнул Платцек.

При этом политик подверг критике Парижскую хартию, подписанную в 1991 году, назвав ее "книгой со сказками", которая совершенно не отражает современных реалий. В этом документе была намечена программа международного сотрудничества, показана приверженность стран-участниц к демократии, основанной на уважении прав человека и обеспечении всеобщего процветания при гарантировании экономической свободы и социальной справедливости.

Платцек также затронул опасную ситуацию, которая сложилась на Украине после инцидента в Керченском проливе. Он считает, этот вопрос нельзя анализировать в отрыве от предстоящих президентских выборов в стране. Последовавшее за инцидентом введение военного положения — это уже признак того, что Порошенко приступил к реализации своего предвыборного плана.

При этом Платцек усомнился в ответственности России за эту ситуацию, не найдя мотива у России для такой провокации.

"Стоит рассуждать здраво: для Путина всё закончилось не очень хорошо. В прошедшие недели все приготовления российской стороны были ориентированы на запланированную встречу с Трампом. А в своём Twitter Порошенко открыто порадовался тому, что она сорвалась", — отметил политик.

Он также считает, что в этой ситуации Германия должна призвать обе стороны конфликта к сдержанности и снижению уровня напряжённости.