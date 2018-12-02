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Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко дал интервью France24, в котором снова рассказал об отказе президента России Владимира Путина говорить по телефону после задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.
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По словам украинского лидера, его российский коллега по-прежнему не ответил на запрос провести прямой телефонный разговор. Он отметил, что украинская сторона предложила провести подобную беседу в любом формате — от двустороннего, до нормандского, с привлечением партнеров из США.
Он также назвал действия Путина "абсолютно непредсказуемыми" и сказал, что "как и весь мир" не готов предугадывать их. Порошенко обвинил власти России в полном отказе от переговоров по телефону.
Ранее Путин заявил, что ему сложно общаться с Порошенко.
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Петр Порошенко , Владимир Путин , В мире , Европа , Украина , Франция
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