Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону

По словам украинского лидера, его российский коллега по-прежнему не ответил на запрос провести прямой телефонный разговор. Он отметил, что украинская сторона предложила провести подобную беседу в любом формате — от двустороннего, до нормандского, с привлечением партнеров из США.

Он также назвал действия Путина "абсолютно непредсказуемыми" и сказал, что "как и весь мир" не готов предугадывать их. Порошенко обвинил власти России в полном отказе от переговоров по телефону.

Ранее Путин заявил, что ему сложно общаться с Порошенко.