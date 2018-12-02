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Трамп стал кошмаром для президента Аргентины на саммите G20 

Ридус 42 минуты назад
Президент США Дональд Трамп поставил в неловкое положение главу Аргентины Маурисио Макри, неожиданно покинув совместную фотосессию по итогам саммита «большой двадцатки», завершившегося накануне в Буэнос-Айресе. Свидетелями конфуза стали многочисленные репортеры, присутствовавшие на мероприятии.
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Появившись на сцене вместе с главой страны-хозяйки саммита американский президент пожал руку своему коллеге, после чего, вопреки ожиданиям собравшихся и самого Макри, помахал рукой в камеру и удалился со сцены.
Аргентинский президент остался стоять полном одиночестве, судя по всему, не понимая, как вести себя в подобной ситуации.
Общение с президентом США на домашнем форуме G20, наверняка, надолго запомнится Маурисио Макри.
В минувшую пятницу, во время проходившей под эгидой форума их двусторонней встречи, Трамп, по ошибке получив некорректно работавшее устройство для синхронного перевода, бросил его на пол сразу после завершения реплики аргентинца, пишет kp.ru.
Мне кажется, я лучше понял, что ты говорил на своем языке, чем с этим. Но всё нормально, — прокомментировал очередную экстравагантную выходку президент США.
Ранее о содержании своих коротких переговоров с Дональдом Трампом рассказал президент России Владимир Путин, также принимавший участие в мероприятии.
Изначально лидеры двух государств планировали провести в Аргентине полноценные переговоры, которые впоследствии были отменены по инициативе американской стороны.
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Комментарии30
Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN , Комсомольская правда , В мире , Латинская Америка , США , Аргентина , Буэнос-Айрес
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