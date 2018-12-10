Сенатор США заявил о новой фазе «российского дела»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что расследование спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера перешло в "новую фазу". Об этом сообщает The Hill.

По словам Мерфи, новый этап расследования направлен на импичмент президента США Дональда Трампа

"Мы достигли нового уровня в расследовании. Специальный прокурор начинает вскрывать свои карты, и это очень серьезные обвинения", — отметил сенатор.

Мерфи добавил, что Трамп был соучастником по меньшей мере двух преступлений, направленных на манипуляцию результатами выборов 2016 года.