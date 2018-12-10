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Сенатор США заявил о новой фазе «российского дела» 

Газета.Ru + ещё 59 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что расследование спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера перешло в "новую фазу". Об этом сообщает The Hill.
По словам Мерфи, новый этап расследования направлен на импичмент президента США Дональда Трампа.
"Мы достигли нового уровня в расследовании. Специальный прокурор начинает вскрывать свои карты, и это очень серьезные обвинения", — отметил сенатор.
Мерфи добавил, что Трамп был соучастником по меньшей мере двух преступлений, направленных на манипуляцию результатами выборов 2016 года.
Ранее газета Washington Post сообщила, что не менее 14 сторонников Трампа встречались с россиянами во время избирательной кампании.
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