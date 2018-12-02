Порошенко выдвинул России новые требования

Украина готова к встрече в «Нормандской формате» на уровне политических советников для эскалации ситуации. При этом Киев будет требовать у Москвы возвращения своих моряков и кораблей во время встречи в нормандском формате.

Украина планирует поднять вопрос доступности Керченского пролива, который закрыли, заявил президент страны Пётр Порошенко. Он подчеркнул, что встреча в нормандском формате — инструмент для разрешения ситуации.

«Россия должна отвести свои войска с российско-украинской границы и убрать из Азовского моря военные корабли», — заявил Порошенко в интервью France 24.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны в 20 км от российского побережья и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее провокацией украинского лидера Петра Порошенко, рейтинг которого перед предстоящими в стране выборами оказался слишком низким.

Как сообщал News.ru, на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились задействовать «нормандский формат» в керченском кризисе.