Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко выдвинул России новые требования 

News.ru 31 минуту назад
Украина готова к встрече в «Нормандской формате» на уровне политических советников для эскалации ситуации. При этом Киев будет требовать у Москвы возвращения своих моряков и кораблей во время встречи в нормандском формате.
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе
Украина планирует поднять вопрос доступности Керченского пролива, который закрыли, заявил президент страны Пётр Порошенко. Он подчеркнул, что встреча в нормандском формате — инструмент для разрешения ситуации.
«Россия должна отвести свои войска с российско-украинской границы и убрать из Азовского моря военные корабли», — заявил Порошенко в интервью France 24.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны в 20 км от российского побережья и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее провокацией украинского лидера Петра Порошенко, рейтинг которого перед предстоящими в стране выборами оказался слишком низким.
Как сообщал News.ru, на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились задействовать «нормандский формат» в керченском кризисе.
News.ru: последние новости
Неьаньяху призвал наказать авторов граффити против русских Порошенко боится российского вторжения Минобороны Британии назвало журналистов РФ шпионами
Комментарии5
В мире , Видео , Политика , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев313
Турция поплатилась за отказ от Ми-24146
Нетаньяху вступился за русских461
«Украинские катера обстреляли в нейтральных водах»1239
Россияне отреагировали на отказ Ротару выступать в России444
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение