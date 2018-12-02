Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии военных предупредили о российских журналистах-шпионах 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
По всем военным базам Британии разослано предписание о необходимости усилить меры безопасности после того, как российская съемочная группа была замечена рядом с занимающейся вопросами обеспечения кибербезопасности 77-й армейской бригадой в графстве Беркшир, сообщает издание Daily Mail.
Названо место работы предполагаемого российского шпиона в Австрии
Военным разослан приказ срочно связаться с полицией, если они заметят репортеров или операторов из России вблизи стратегических объектов.
Это произошло после того, как глава бюро Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков появились возле 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. Они снимали базу из автомобиля, а затем были замечены возле солдатских казарм. На следующий день на Первом канале вышел репортаж о «фабрике троллей» под Лондоном, в котором упоминалась и 77-я бригада. В уведомлении также содержится фотография репортера и изображение, захваченное камерами безопасности, а также фото Toyota Avensis, на котором он передвигался и номерные таблички автомобиля.
Профессор Энтони Глис, директор Центра исследований безопасности и разведки в Университете Букингема, сказал, что нет никаких сомнений в том, что Сиразиев и его оператор занимались шпионской деятельностью, и призвал уделять больше внимания деятельности российских СМИ в стране.
Комментарии7
В мире , Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция поплатилась за отказ от Ми-24118
В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев125
Нетаньяху вступился за русских367
«Украинские катера обстреляли в нейтральных водах»1172
Россияне отреагировали на отказ Ротару выступать в России413
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение