В Британии военных предупредили о российских журналистах-шпионах

По всем военным базам Британии разослано предписание о необходимости усилить меры безопасности после того, как российская съемочная группа была замечена рядом с занимающейся вопросами обеспечения кибербезопасности 77-й армейской бригадой в графстве Беркшир, сообщает издание Daily Mail

Военным разослан приказ срочно связаться с полицией, если они заметят репортеров или операторов из России вблизи стратегических объектов.

Это произошло после того, как глава бюро Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков появились возле 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. Они снимали базу из автомобиля, а затем были замечены возле солдатских казарм. На следующий день на Первом канале вышел репортаж о «фабрике троллей» под Лондоном, в котором упоминалась и 77-я бригада. В уведомлении также содержится фотография репортера и изображение, захваченное камерами безопасности, а также фото Toyota Avensis, на котором он передвигался и номерные таблички автомобиля.

Профессор Энтони Глис, директор Центра исследований безопасности и разведки в Университете Букингема, сказал, что нет никаких сомнений в том, что Сиразиев и его оператор занимались шпионской деятельностью, и призвал уделять больше внимания деятельности российских СМИ в стране.