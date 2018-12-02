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Полиция разыскивает уронившего в канализацию помолвочное кольцо 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мужчина, сделавший предложение возлюбленной на Таймс-сквер в центре Манхэттена, так волновался, что уронил помолвочное кольцо, которое попало в прорези канализационной решетки. Теперь его разыскивает полиция Нью-Йорка, разместившая соответствующее заявление в Twitter.
«Разыскивается мужчина, уронивший помолвочное кольцо в канализацию на Таймс-сквер. Она сказала "Да!", но мужчина был настолько взволнован, что уронил кольцо в водосток на Таймс-сквер», — говорится в нем.
Досадный инцидент произошел в ночь на 1 декабря.
Полицейские смогли достать кольцо, и они намерены вернуть его паре. В Twitter. Выложено также видео с места происшествия и фотография кольца.
Комментарии2
В мире , Политика , Происшествия , Шоу-бизнес , Манхэттен , Нью-Йорк
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