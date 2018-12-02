Полиция разыскивает уронившего в канализацию помолвочное кольцо

Мужчина, сделавший предложение возлюбленной на Таймс-сквер в центре Манхэттена , так волновался, что уронил помолвочное кольцо, которое попало в прорези канализационной решетки. Теперь его разыскивает полиция Нью-Йорка , разместившая соответствующее заявление в Twitter.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes — but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ— NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

«Разыскивается мужчина, уронивший помолвочное кольцо в канализацию на Таймс-сквер. Она сказала "Да!", но мужчина был настолько взволнован, что уронил кольцо в водосток на Таймс-сквер», — говорится в нем.

Досадный инцидент произошел в ночь на 1 декабря.

Полицейские смогли достать кольцо, и они намерены вернуть его паре. В Twitter. Выложено также видео с места происшествия и фотография кольца.