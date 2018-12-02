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Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить Бердянск и Мариуполь 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Фото: © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым.
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При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" он назвал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ.
"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", — приводит часть интервью Порошенко его пресс-служба.
Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Комментарии85
В мире , Украина , Бердянск , Мариуполь , Республика Крым
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