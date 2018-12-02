В Тбилиси задержаны прибывшие на митинг оппозиции украинцы

МВД Грузии ранним утром воскресенья, 2 декабря, задержало в столице страны пятерых украинских граждан, в том числе грузина по происхождению, воюющего за Киев в Донбассе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным грузинских СМИ, у задержанного грузина Луки Чхетия обнаружено огнестрельное оружие.

МВД Грузии пока не комментирует спецоперацию, которая прошла в гостинице «Альянс». Все пятеро задержанных — граждане Украины, говорят в отеле.

В семье задержанного грузина говорят, что «тот совместно с соратниками прибыл на акцию оппозиции», которая должна состояться днем в Тбилиси, и обвиняют МВД в провокации.