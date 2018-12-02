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В Тбилиси задержаны прибывшие на митинг оппозиции украинцы 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МВД Грузии ранним утром воскресенья, 2 декабря, задержало в столице страны пятерых украинских граждан, в том числе грузина по происхождению, воюющего за Киев в Донбассе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным грузинских СМИ, у задержанного грузина Луки Чхетия обнаружено огнестрельное оружие.
МВД Грузии пока не комментирует спецоперацию, которая прошла в гостинице «Альянс». Все пятеро задержанных — граждане Украины, говорят в отеле.
В семье задержанного грузина говорят, что «тот совместно с соратниками прибыл на акцию оппозиции», которая должна состояться днем в Тбилиси, и обвиняют МВД в провокации.
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МВД , Деловая газета "Взгляд" , В мире , Грузия , Тбилиси
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