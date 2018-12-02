Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху призвал наказать авторов граффити против русских 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил граффити «Русских здесь не хотим» на здании министерства алии (еврейской иммиграции) и интеграции в Ашдоде. Он призвал к скорейшему задержанию виновных.
«Я категорически резко осуждаю граффити против репатриантов из стран бывшего Советского Союза. Нет места подобным надписям против этой славной алии, внесшей огромный вклад в успех Государства Израиль. Надеюсь, ответственные за содеянное будут пойманы как можно скорее», — написал Нетаньяху в Facebook.
Жительница Ашдода и бывшая министр алии Софа Ландвер назвала произошедшее «преступлением на национальной почве».
«Я немедленно обратилась в полицию с требованием начать расследование этого расистского инцидента. В полиции подтвердили, что следствие началось и будет проведена проверка материалов с камер видеонаблюдения», — написала она в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. При этом он сохранил пост премьер-министра страны. Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки 14 ноября Авигдора Либермана. Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жёсткой политикой кабинета в отношении сектора Газа.
News.ru: последние новости
Порошенко боится российского вторжения После G20 Меркель поужинала в обычном стейк-хаусе Джоан Роулинг перешла на русский в споре о Brexit
Комментарии28
Авигдор Либерман , Биньямин Нетаньяху , Министерство обороны , В мире , Видео , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украинские катера обстреляли в нейтральных водах»891
В метро Москвы зверски изрезали женщину
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе663
Россияне отреагировали на отказ Ротару выступать в России328
Названа перевернувшаяся на Транссибе военная техника216
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение