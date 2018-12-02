Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил граффити «Русских здесь не хотим» на здании министерства алии (еврейской иммиграции) и интеграции в Ашдоде. Он призвал к скорейшему задержанию виновных.
«Я категорически резко осуждаю граффити против репатриантов из стран бывшего Советского Союза. Нет места подобным надписям против этой славной алии, внесшей огромный вклад в успех Государства Израиль. Надеюсь, ответственные за содеянное будут пойманы как можно скорее», — написал Нетаньяху в Facebook.
Жительница Ашдода и бывшая министр алии Софа Ландвер назвала произошедшее «преступлением на национальной почве».
«Я немедленно обратилась в полицию с требованием начать расследование этого расистского инцидента. В полиции подтвердили, что следствие началось и будет проведена проверка материалов с камер видеонаблюдения», — написала она в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. При этом он сохранил пост премьер-министра страны. Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки 14 ноября Авигдора Либермана. Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жёсткой политикой кабинета в отношении сектора Газа.