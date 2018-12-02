Washington Post: США должны научиться наказывать Россию «без лишнего шума»

Американским властям стоит брать пример с Китая , который руководствуется во внешней политике принципом незаметности, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Так, по его словам, в случае «очередной российской агрессии» Вашингтону нужно «тихо» наказать Москву , а не устраивать ответную демонстрацию силы.

«То, что произошло в прошлое воскресенье в нейтральных водах Чёрного моря, стало ещё одной главой в регулярной хорошо просчитанной демонстрации силы со стороны Владимира Путина. Он усилил напряжённость, захватив буксир и два других украинских суда вместе с 24 моряками у берегов Крыма», — пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Однако, по словам журналиста, спустя несколько дней, когда глава Белого дома пригрозил отменить встречу с российским президентом на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе , Путин «смягчил риторику». «Это же такой пограничный инцидент, не более того», — заявил он.

«Прости, Влад, но в этот раз реостат не сработал. Трамп поступил достойно, сорвав запланированную на G20 сессию c Путиным», — отмечает Игнатиус.

Возможно, американский лидер решил, что ему не стоит «тусоваться» с Путиным, в то самое время как спецпрокурор Роберт Мюллер стремится допросить членов семьи Трампа об их возможном участии в российских проектах в 2016 году. Какими бы ни были мотивы президента США, он принял правильное решение, полагает автор статьи.

«Конфронтация в Чёрном море вновь иллюстрирует то, что Путин — искусный тактик, пытающийся выверить силу так, как если бы он управлял бормашиной. Но ему не хватает последовательной стратегии, которая бы не ограничивалась завуалированным призывом: «Относитесь к России серьёзно! Поговорите со мной!» — рассуждает Игнатиус.

Колумнист отмечает, что сегодня большинство мировых лидеров словно заимствуют фирменный стиль Трампа. Иными словами, они пытаются добиться дипломатических побед с помощью дестабилизации.

У автора статьи складывается такое ощущение, что все решили воспользоваться «теорией безумца». Путин «грозит войной» на Чёрном море, Трамп аннулирует договор РСМД и отменяет встречу с российским лидером. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет, что намерен одновременно купить американские истребители и российские системы ПВО, посылая к чёрту НАТО . Саудовский наследный принц заявляет, что не имеет никакого отношения к убийству Джамаля Хашукджи, организованное его телохранителем и советником по медийным вопросам, после чего отправляется в Аргентину как в ни в чём не бывало.

«От этой брутальной демонстрации силы голова идёт кругом. Но за всем этим скрывается важный вопрос: есть ли среди этой банды нарушителей спокойствия кто-то, кто действительно может заключить сделку, а не вести себя вызывающе ради неё?» — риторически спрашивает Игнатиус.

По его словам, с недавних пор одним из самых спокойных голосов говорит Китай. Он плавно заполняет вакуум, который создал Трамп, отказавшийся от лидерства США в мировом порядке. Главный подход Пекина — побеждать без борьбы, как завещал 2500 лет назад известный стратег Сунь Цзы.

Поднебесная не таранит лодки и не облетает авианосцы в Южно-китайском море. Она медленно превращает рифы в острова, а затем в авиабазы. К тому времени, когда люди осознают, что произошло, становится уже слишком поздно. Китайский ответ на дестабилизацию — это скрытность, утверждает Игнатиус.

Аналитики часто заявляют, что США должны наказать Путина за его «агрессию», подбирая аналогичный ответ на его жёсткую тактику. Но гораздо лучшим было бы «незаметное расчётливое применение силы», полагает автор статьи.