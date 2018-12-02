Меркель поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами

Guess who delayed my dinner at Don Julio’s this evening. #G20 #BuenosAries #Merkel pic.twitter.com/ek9I3FwvCQ— mike peter (@mikepeter) 2 декабря 2018 г. Меркель отправилась попробовать известное своим качеством аргентинское мясо после прогулки по центру Буэнос-Айреса. В ресторане, расположенном в столичном районе Палермо, канцлера сопровождала небольшая делегация.

Поход Меркель в ресторан вызвал большой интерес у местных жителей. Движение на прилегающих к ресторану улицах было ограничено, однако прохожие могли подойти к окнам стейк-хауса, чтобы попытаться разглядеть внутри высоких гостей. Когда канцлер выходила из ресторана, у его входа уже скопилось много желающих сфотографировать главу правительства Германии.