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Меркель поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поужинала в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса после завершения саммита Группы двадцати в субботу. На кадрах, которые показал телеканал Todo Noticias, видно, что ресторан не закрывали для обычных посетителей.
Меркель отправилась попробовать известное своим качеством аргентинское мясо после прогулки по центру Буэнос-Айреса. В ресторане, расположенном в столичном районе Палермо, канцлера сопровождала небольшая делегация.
Меркель полетела на саммит обычным пассажиром
Поход Меркель в ресторан вызвал большой интерес у местных жителей. Движение на прилегающих к ресторану улицах было ограничено, однако прохожие могли подойти к окнам стейк-хауса, чтобы попытаться разглядеть внутри высоких гостей. Когда канцлер выходила из ресторана, у его входа уже скопилось много желающих сфотографировать главу правительства Германии.
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Комментарии18
Ангела Меркель , В мире , Буэнос-Айрес , Германия
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