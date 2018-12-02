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Глава Пентагона заявил о попытках России вмешаться в промежуточные выборы 

РИА Новости + ещё 9 53 минуты назад
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Слава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о попытках России повлиять на прошедшие в начале ноября в США выборы в конгресс.
"Он (президент РФ Владимир Путин — ред.) опять пытался мутить воду с нашими выборами в прошлом месяце. Мы наблюдаем продолжающиеся усилия вокруг этого", — цитирует издание The Hill слова Мэттиса, выступавшего в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии.
Выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.
Накануне выборов представители спецслужб выступили с заявлением, где отметили, что признаков попыток проникнуть в системы голосования не зафиксировано. Они заверили, что принятые ранее меры, такие как установка специального программного обеспечения и обучение сотрудников, не позволят попыткам вмешательства остаться незамеченными.
После президентских выборов 2016 года Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Расследование этого, а также предполагаемых связей с РФ президента Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.
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Комментарии4
Роберт Мюллер , Рональд Рейган , Владимир Путин , ФБР , Сенат США , В мире , Политика , США
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