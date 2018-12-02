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Порошенко настаивает на введении миротворцев ООН в Донбасс 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Украины Петр Порошенко призвал к прекращению огня и вводу миротворцев ООН в Донбасс.
"Призываем к соблюдению минских соглашений, чтобы гарантировать устойчивое прекращение огня. Призываем, чтобы "голубые каски" ООН, как миротворческие силы, заняли буферную зону в оккупированных регионах. Призываем к освобождению наших пленных. Подчеркнул в интервью итальянской газете Corriera della Sera", — написал Порошенко в Twitter.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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Комментарии5
Петр Порошенко , Владимир Путин , ОБСЕ , ООН , В мире , Армия
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