Закликаємо до дотримання Мінських угод, щоб гарантувати стале припинення вогню. Закликаємо, щоб«блакитні шоломи»ООН, як миротворчі сили, зайняли буферну зону в окупованих регіонах. Закликаємо до звільнення наших полонених. Наголосив в інтерв’ю італійській газеті Corriera della Sera pic.twitter.com/ca0mXijgZu— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 декабря 2018 г.