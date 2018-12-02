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Эрдоган предложил способ решения инцидента в Керченском проливе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Инцидент в Керченском проливе необходимо решить на встрече "нормандской четверки", заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.
Ранее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявлял, что встреча "нормандского формата" на уровне политдиректоров будет использована для поиска решения по ситуации в Керченском проливе.
"Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны — Германия, Франция, Россия и Украина — проведут между собой встречу, и на ней начнется новый процесс с целью урегулирования этой ситуации", — сказал Эрдоган журналистам, выступая на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Трансляцию вел телеканал NTV.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Комментарии3
Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , СБУ , В мире , Германия , Турция , Франция
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