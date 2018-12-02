Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе

Джоан Роулинг перешла на русский в споре о Brexit 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Автор знаменитой серии книг о приключениях волшебника Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг перешла на русский язык в ходе перепалки с главным спонсором агитационной кампании в поддержку со сторонником Brexit Арроном Бэнксом.
Причиной возникшего конфликта стало сообщение Роулинг в соцсети Twitter, в котором писательница пожаловалась на то, что каждый раз, выходя из своей «писательской комнаты», ей приходится видеть, как совершаются новые безмозглые поступки. Так она высказалась о Brexit, противницей которого является.
В свою очередь Бэнкс обвинил Роулинг в высокомерии за фразу «писательская комната».
«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», –— заявила Роулинг в ответ на комментарий оппонента.
Власти Великобритании неоднократно пытались найти «руку Москвы» в компании по Brexit и обвинить Россию во «вмешательстве» в референдум о выходе Лондона из ЕС. При этом Бэнкса подозревали в работе на Кремль.
Ранее News.ru писал о том, что национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) подсчитал, что выход Великобритании из Европейского союза приведёт к падению ВВП на 4% до 2030 года. Это соразмерно потерям британской экономики в 100 млрд фунтов в год.
News.ru: последние новости
Путин рассказал о провокации Украины в Керченском проливе Трамп избавился от NAFTA на полях G20 Пентагон обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы в США
Комментарии4
Джоан Роулинг , Гарри Поттер , ЕС , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе64
«Украина пыталась втянуть Германию в войну»20
Турцию заставили выбирать между Россией и США112
В РФ «нашли» убийцу тяжелой артиллерии США37
Вид «пьяной и веселой» дознавательницы взбесил насильников301
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение