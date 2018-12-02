Джоан Роулинг перешла на русский в споре о Brexit

Автор знаменитой серии книг о приключениях волшебника Гарри Поттера , британская писательница Джоан Роулинг перешла на русский язык в ходе перепалки с главным спонсором агитационной кампании в поддержку со сторонником Brexit Арроном Бэнксом.

Причиной возникшего конфликта стало сообщение Роулинг в соцсети Twitter, в котором писательница пожаловалась на то, что каждый раз, выходя из своей «писательской комнаты», ей приходится видеть, как совершаются новые безмозглые поступки. Так она высказалась о Brexit, противницей которого является.

В свою очередь Бэнкс обвинил Роулинг в высокомерии за фразу «писательская комната».

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», –— заявила Роулинг в ответ на комментарий оппонента.

Власти Великобритании неоднократно пытались найти «руку Москвы» в компании по Brexit и обвинить Россию во «вмешательстве» в референдум о выходе Лондона из ЕС . При этом Бэнкса подозревали в работе на Кремль.

Ранее News.ru писал о том, что национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) подсчитал, что выход Великобритании из Европейского союза приведёт к падению ВВП на 4% до 2030 года. Это соразмерно потерям британской экономики в 100 млрд фунтов в год.