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Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе

Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ 

РИА Новости + ещё 26 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
"Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать", — заявил дипломат, комментируя провокацию Киева в Керченском проливе.
При этом Габриэль также обвинил защищавшую свои территориальные воды Россию в "нарушении международного права" и выразил надежду, что канцлеру Ангеле Меркель удастся "подтолкнуть стороны к нормальным отношениям".
Инцидент в Черном море
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российских территориальных вод и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
В четверг после инцидента в Черном море на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.
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Комментарии7
Зигмар Габриэль , МИД , В мире , Германия
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