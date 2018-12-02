Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ

"Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать", — заявил дипломат, комментируя провокацию Киева в Керченском проливе.

При этом Габриэль также обвинил защищавшую свои территориальные воды Россию в "нарушении международного права" и выразил надежду, что канцлеру Ангеле Меркель удастся "подтолкнуть стороны к нормальным отношениям".

Инцидент в Черном море

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российских территориальных вод и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

В четверг после инцидента в Черном море на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.