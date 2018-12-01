Авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа

Авиакомпания Air New Zealand выпустила рождественскую рекламную кампанию, в которой исподтишка подшутила над президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщает Independent.

По сюжету появившегося в YouTube видеоролика, Санта Клаус по ошибке отправляет список непослушных детей новозеландскому школьнику. Увидев свою фамилию и фамилии друзей в списке провинившихся, мальчик решает собрать детей со всего мира на «Международном саммите непослушных детей».

Представитель США прибывает на встречу в красной кепке с надписью Make Christmas Great Again («Вернем Рождеству былое величие») в стиле кепки Дональда Трампа Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»).

Во время саммита, чтобы вернуться в список «Хороших детей», делегаты по очереди обещают совершать добрые дела по возвращении в свою страну. Американский же мальчик начинает свою речь со слов о том, что он «вовсе не непослушный и вообще самый приятный человек из всех, кого он знает». В этой сцене Air New Zealand делает отсылку к появлению Трампа на Генеральной Ассамблее ООН , которая состоялась в сентябре.

После обещания ребенка из Новой Зеландии «быть добрее к Австралии» добрые дела «перевешивают» непослушания, и дети празднуют победу.