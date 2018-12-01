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Авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа 

Lenta.ru + ещё 1 1 декабря 2018
Фото: Reuters
Авиакомпания Air New Zealand выпустила рождественскую рекламную кампанию, в которой исподтишка подшутила над президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Independent.
По сюжету появившегося в YouTube видеоролика, Санта Клаус по ошибке отправляет список непослушных детей новозеландскому школьнику. Увидев свою фамилию и фамилии друзей в списке провинившихся, мальчик решает собрать детей со всего мира на «Международном саммите непослушных детей».
Представитель США прибывает на встречу в красной кепке с надписью Make Christmas Great Again («Вернем Рождеству былое величие») в стиле кепки Дональда Трампа Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»).
Во время саммита, чтобы вернуться в список «Хороших детей», делегаты по очереди обещают совершать добрые дела по возвращении в свою страну. Американский же мальчик начинает свою речь со слов о том, что он «вовсе не непослушный и вообще самый приятный человек из всех, кого он знает». В этой сцене Air New Zealand делает отсылку к появлению Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоялась в сентябре.
После обещания ребенка из Новой Зеландии «быть добрее к Австралии» добрые дела «перевешивают» непослушания, и дети празднуют победу.
В июле на сайте крупнейшей в мире американской торговой сети Walmart появились футболки с надписью Impeach 45 («Импичмент 45»). Антитрамповский принт заметил политический активист и сторонник 45-го президента США Дональда Трампа Райан Фурнье и обругал Walmart в своем Twitter.
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Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Wal-Mart Stores , В мире , Конфликты , Политика , США
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