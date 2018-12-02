Власти Китая начали платить за сообщения о запрещенном контенте

В субботу в КНР стартовала новая кампания китайских властей по финансовому поощрению бдительных граждан. Речь идет о вознаграждении для тех, кто будет сообщать специализированным органам о распространении запрещенного контента.

Об этом говорится на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио— и видеопродукцией. Подобная система поощрений существовала и раньше, однако сейчас власти решили четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.

Размер награды будет высчитываться по определенной схеме, сообщает РИА Новости . Сумма премии будет составлять около двух процентов от общего дохода с каждой отдельной публикации, но не сможет превысить 600 тысяч юаней. Если же доход от публикации выяснить невозможно или же он составит менее 50 тысяч юаней, тогда, в зависимости от ценности информации, вознаграждение составит от одной до пяти тысяч юаней.

Подчеркивается, что особое внимание будет уделяться сообщениям о публикациях порнографического, а также оскорбляющего, непристойного характера, которые могут нанести моральный и физический ущерб несовершеннолетних, подорвать авторитет и идеологию государства.

Также власти Китая активно борются с фейковыми новостями.