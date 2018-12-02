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Власти Китая начали платить за сообщения о запрещенном контенте 

Российская Газета + ещё 6 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
В субботу в КНР стартовала новая кампания китайских властей по финансовому поощрению бдительных граждан. Речь идет о вознаграждении для тех, кто будет сообщать специализированным органам о распространении запрещенного контента.
Об этом говорится на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио— и видеопродукцией. Подобная система поощрений существовала и раньше, однако сейчас власти решили четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.
Размер награды будет высчитываться по определенной схеме, сообщает РИА Новости. Сумма премии будет составлять около двух процентов от общего дохода с каждой отдельной публикации, но не сможет превысить 600 тысяч юаней. Если же доход от публикации выяснить невозможно или же он составит менее 50 тысяч юаней, тогда, в зависимости от ценности информации, вознаграждение составит от одной до пяти тысяч юаней.
Подчеркивается, что особое внимание будет уделяться сообщениям о публикациях порнографического, а также оскорбляющего, непристойного характера, которые могут нанести моральный и физический ущерб несовершеннолетних, подорвать авторитет и идеологию государства.
Также власти Китая активно борются с фейковыми новостями.
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РИА Новости , В мире , Интернет , Китай
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