Iltalehti (Финляндия): Украине нужно не терять голову

Ханна Смит (Hanna Smith), эксперт хельсинкского Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами, не очень удивлена развитием событий в крымском регионе.

25 ноября российские вооруженные силы открыли огонь по трем украинским судам в Черном море, из-за чего украинский экипаж пострадал.

Смит считает произошедшее частью отношений России и Украины , которые остаются напряженными вот уже несколько лет. В более широком контексте воскресные действия не кажутся чем-то неожиданным: Россия стремится продвинуть с их помощью свои интересы, и это «довольно по-русски».

«Россия продемонстрировала, что может захватить корабли силой, в каких бы водах они ни находились», — говорит Смит.

«С другой стороны, нужно помнить, что Россия проводила такие сложные и опасные операции и раньше. Так что это логическое продолжение предыдущих событий. На востоке Украины по-прежнему идет война, и хотя Россия официально не признает своего участия в ней, она в ней задействована».

До масштабной войны далеко

28 ноября на Украине было объявлено военное положение. По информации новостного агентства «Рейтер» (Reuters), президент Петр Порошенко сделал предупреждение об «очень серьезной» угрозе со стороны России.

Смит говорит, что вот уже много лет худшим сценарием является более масштабная война, которая может разгореться из нынешнего конфликта.

«В этом конфликте постоянно существует вероятность того, что произойдет эскалация, а потом вновь настанет затишье», — сообщает она.

Смит считает это сравнение проблематичным уже потому, что, по ее мнению, перенос исторических параллелей в другой контекст бесполезно.

«После Майнильского инцидента началась война между двумя государствами. Нынешняя ситуация совсем иная, и конфликтные ситуации развиваются по-разному. В данном случае Россия использует серьезные военные способы для того, чтобы продвинуть свои интересы в приграничной зоне России и Украины», — говорит она.

Смит считает вероятность войны между Украиной и Россией по-прежнему относительно низкой, потому что подход России к решению вопросов в Крыму изначально другой.

Важность единства

Опасность медленного развития событий в Крыму, практикуемого Россией, может привести к тому, что Украина «съест себя изнутри».

«Худшее, что может произойти из-за такой тактики — нарушение внутреннего единства страны. Таким образом могут появиться предпосылки раскола, и тогда Россия могла бы присоединить дополнительные территории на востоке Украины», — говорит Смит.

По ее словам, сейчас Украине нельзя поддаваться на провокации. Стране всеми способами нужно оставаться единой.