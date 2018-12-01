В Европарламенте предложили изменить формат отношений между Россией и ЕС

Европарламенте предложили приостановить действие Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Москвой и перейти к точечному сотрудничеству по темам, представляющим взаимный интерес, сообщает ТАСС

Предложения содержатся в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией. Голосование по нему запланировано на март следующего года.

«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — говорится в документе.

При этом отмечается, что Москва и Брюссель в обозримом будущем останутся ключевыми партнёрами.

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. Переговоры о новом соглашении начались в 2007 году, однако несколько раз приостанавливались.