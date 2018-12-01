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В Европарламенте предложили изменить формат отношений между Россией и ЕС 

Парламентская газета + ещё 3 34 минуты назад
Фото: Reuters
В Европарламенте предложили приостановить действие Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с Москвой и перейти к точечному сотрудничеству по темам, представляющим взаимный интерес, сообщает ТАСС.
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Предложения содержатся в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией. Голосование по нему запланировано на март следующего года.
«Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — говорится в документе.
При этом отмечается, что Москва и Брюссель в обозримом будущем останутся ключевыми партнёрами.
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. Переговоры о новом соглашении начались в 2007 году, однако несколько раз приостанавливались.
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ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС , В мире , Европа , Москва
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