Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину

Президент Украины Петр Порошенко объявил 30 ноября 2018 года о том, что Украина ограничит въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. «Лента.ру» разобралась в том, кого и как не будут пускать в эту страну, а также поговорила с людьми, которые недавно ездили в Украину или планировали поехать туда в ближайшее время.

Запрет на въезд в Украину россиян мужского пола — далеко не новость. Он был введен еще в апреле 2014 года, но нельзя сказать, что после этого в страну перестали пускать всех российских мужчин. Однако, при прибытии в Украину без приглашения вариант того, что представителей этой категории завернут обратно на таможне, был очень высок.

Сейчас, конечно же, ситуация несколько другая. Даже в 2014 году в стране не было введено военное положение, не было открытого конфликта между военными России и Украины… Теперь же все иначе. Уже поступают сообщения о том, что россиян в киевском аэропорту заворачивают под формальными предлогами — причем не только мужчин, но и женщин.

Хотя еще накануне все было по-другому.

«Вчера въезжал на автомобиле на территорию Украины с Белоруссии со стороны Новой Гуты. Гражданин РФ. Ехал один. Возраст 45. Была копия приглашения. Запросили оригинал. Путем недолгих (минут 15) переговоров, пообещал взять его с места пребывания и, в случае необходимости, предъявить на обратном пути. Проезд на номерах РФ по территории Украины (до Хмельницкой области) прошел без каких-либо непредвиденных ситуаций. Ровно и спокойно. В Киеве пробки», — пишет один из пользователей «Форума Винского», посвященного самостоятельным путешествиям, картина несколько иная. Ему вторит еще пара.

Впрочем, возможно, тогда указаний из Киева еще не поступало.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, сейчас в стране действует «особый режим въезда-выезда», в рамках которого со всеми иностранцами и лицами без гражданства пограничники проводят «усиленное интервьюирование».

«В случае правовых оснований, а также при неподтверждении цели поездки иностранца в Украину, таким лицам отказывается в праве въезда в Украину», — поясняет он, отмечая, что в каждом конкретном случае будет приниматься отдельное исключительное решение.

Так что попасть в Украину для граждан России будет в теории можно, но на практике никто ничего не гарантирует.

Алексей Финик взял билеты в Киев на конец декабря, но теперь решил не испытывать судьбу и вернуть их, как только прочитал новости о том, что мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет теперь закрыт въезд в Украину. Он ездит в эту страну часто — за последние четыре года побывал там аж 14 раз. Цели посещения самые прозаичные — повидать друзей и подлечить зубы.

«Вот как бывает: собираешься, значит, ты поехать в Киев, навестить друзей под Новый год. А тут одни других БДЫЩ-БДЫЩ, а потом ХВАТЬ-ХВАТЬ, а потом другие ЧИК и границу закрыли по дискриминационным признакам. И все лишь потому, что я устроен не как девочка и в паспорте орел-сиамский близнец», — сокрушается Алексей.

Впрочем, отменил поездку не только он. «У меня есть друг-москвич, живущий в Киеве. Он в Москву тоже решил не приезжать, хотя собирался. Он там работает, а ведь могут обратно не впустить же», — рассказывает Финик.

К сложившейся ситуации относится «фигово». «Наши, конечно "молодцы", — признает он, — но их власти такими ограничениями тоже хорошо не делают. Ну что за дискриминация: если мужчина, то въехать не могу! И какое отношение мое гражданство имеет к тому, что я не могу посетить их страну?» Немного огорчает его и то, что украинские друзья на весть о том, что их приятель сдал билеты, никак не отреагировали. «Ну, это скорее об отношении ко мне, а не о ситуации говорит», — поясняет собеседник «Ленты.ру».

Что делать дальше — непонятно, поэтому Финик ничего делать по этому поводу в ближайшее время и не будет.

«Потом напишу пограничникам, когда захочу въехать. Узнаю, возможно ли. У них есть свой email, по которому дают официальные ответы», — объясняет он.

Официальная трактовка властей Украины — о том, что этот запрет введен для того, чтобы не допустить создания вооруженных отрядов, состоящих из россиян, на территории страны, не кажется ему правдоподобной. А что тогда?

«Может быть что угодно. Например, слышал, что взятки погранцы берут, а тут это будет осуществить почти невозможно… Наверное…» — рассуждает собеседник.

Андрей Лебедев испытал последствия напряженности в отношениях между Россией и Украиной за последний месяц дважды, еще до введения нового ограничения на въезд. Два раза он ездил на российско-украинскую границу и дважды возвращался домой, так и не сумев попасть в Киев, который был конечной точкой его маршрута. Он называет эту ситуацию «очень странной историей», ведь раньше он как-то умудрялся границу проскакивать.

«Нет, я понимаю, что могу вызвать своим видом у людей некоторое недоумение. У меня борода, совсем неформальный вид, придраться можно к каждому моему миллиметру! Но, с другой стороны, я вряд ли представляю хоть для кого-то угрозу», — недоумевает он.

Впрочем, зачем он вообще хочет попасть в Украину? Дело в том, что там у него осталась подруга, тоже русская. Раньше путешествовала вместе с Андреем, потом ей понравилось в этой стране, вот она там и осталась — «всякое бывает», поясняет собеседник «Ленты.ру».

В 2017 году он успешно съездил к ней в гости, несмотря на то, что и тогда для россиян хорошо бы было иметь при себе приглашение. Приглашения у Лебедева не было, но он умудрился как-то проскочить границу, уговорив пограничника (уговаривать пришлось долго — часа три).

На этот раз приглашение было, все честь по чести — подруга попросила пригласить Лебедева своих знакомых украинцев, благо сама она, как уже было упомянуто, гражданка России. Но ничего не получилось. Оказалось, что пограничники не просто проверяют личность въезжающего, но еще и звонят приглашающей стороне, чтобы убедится, что она его действительно знает, ждет и готова нести за него ответственность. Вот с этим и вышла проблема.

«А тут еще они решили выяснить, кто мои родители, — продолжает рассказ Лебедев. — «Папа — пенсионер», — говорю я. «А кем до того был?» — спрашивают они. «Военным!»»

На этом беседа была закончена, выражение лиц пограничников мгновенно изменилось, и Андрею пришлось вернуться в Москву. Теперь он ждет, когда его подруга приедет к нему сама.

«Надеюсь, ее выпустят», — беспокоится собеседник «Ленты.ру».

Свидетельств о том, что контрольно-пропускной режим на российско-украинской границе был ужесточен именно в последние месяцы, в интернете много. Подтверждают это и собеседники «Ленты.ру», которые въезжали в соседнее государство вплоть до лета этого года. Ирина Левкун рассказывает, что когда она вместе с мужем и детьми ездила на машине в Западную Украину к родственникам в августе 2018 года, никаких проблем не возникало. Приглашения никто не спрашивал — как и в предыдущие разы, — а беременных, с детьми до года и тех, кто едет на похороны, даже пропускали без очереди на таможне.

Ростислав Тучков ездил в Украину в последние годы в качестве туриста, по пригласительному письму и тоже не испытывал никаких трудностей. Аналогичный опыт имел и Вадим Мирончик, также въезжавший по приглашению, чтобы погостить у своих знакомых.

«Отказать могут тем, кто, например, едет в камуфлированной форме или с подозрительными предметами. Пропускают всех, даже трудностей не возникало», — объясняет он.

Москвичка Ирина, у которой мама русская, а папа украинец и живет в Черновицкой области, рассказывает о том, как она со своим молодым человеком ездила к отцу в сентябре 2017 года на поезде:

«Тогда в интернете ходило очень много разных слухов, и люди писали, что их реально не пускали на Украину без нотариально заверенной бумажки о том, что та сторона берет на себя всю ответственность. Я позвонила папе, сказала об этом, он ответил, что тоже слышал о таком. И он пошел к нотариусу, все заверил и отослал к нам по почте.

Мы тогда жили в Питере, поехали через Москву, Львов и дальше до Черновцов. На границах не было вообще никаких проблем, никто ничего не спросил, только документы проверили. Единственное, с чем столкнулись, это с тем, что в нашей «ячейке» плацкарта мы шутили с украинскими попутчиками о русском и украинском языках, и в соседней «ячейке» к этому отнеслись неоднозначно: «Вот, русские едут, смеются над нами, как вам не стыдно, заткнулись бы».

Мы, конечно, немного боялись, что нас реально развернут на границе. Все эти конфликты — черт его знает… И еще боялись, что сами люди в Черновцах могут к нам отнестись плохо, потому что мы говорим по-русски. Но это все неправда, там люди были супервежливыми, а сами Черновцы оказались божественным местом. Потом мы поехали в Киев, и там просто офигительные люди. Все очень вежливые, очень добрые, все помогают, никаких косых взглядов или замечаний — ничего!»

Ирина очень хотела бы снова съездить в Украину, еще раз попасть на Карпаты и увидеть папу, но теперь даже и не знает, получится ли это. Ее молодого человека уже завернули на границе.

"Я надеюсь, что все это временно, — говорит она. — Военное положение не будет бесконечным, и надеюсь, что эта мера [по ограничению въезда] тоже будет временной».

Она предполагает, что после Нового года конфликт уляжется — «иначе это просто бред».

При этом одна она ехать не хочет, и уверена, что ее молодой человек «не захочет с этим связываться, по крайней мере сейчас». Папа Ирины во всем винит российскую власть.

«Говорит, мол, что попало у вас творится, почему вы не выходите на улицы, почему вы привыкли затыкаться?» — рассказывает девушка.

Ростислав Тучков настроен не особо оптимистично.

«Если военное положение будет соблюдаться в полном объеме, то возможно ограничение во въезде ужесточат. Если это некая политическая авантюра, то останется все как было. Думаю от политической элиты Украины можно ожидать всего, они непредсказуемы», — комментирует ситуацию он.

Несколько более мрачную картину рисует Вадим Мирончик. Он уверен, что ограничение на въезд будет соблюдаться украинской стороной строго, поскольку «в Украине хватает отморозков, которые захотят следить за этим». Ему обидно, что в ближайшее время он не сможет увидеть своих друзей, но думает, что ничего особо страшного в этой ситуации нет.