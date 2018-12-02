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Журналист подслушал приватный разговор Макрона с саудовским принцем 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Фото: Reuters
Журналист британского издания The Guardian во время саммита во время саммита G20 в Буэнос-Айресе снял на видео приватный разговор французского президента Эмманюэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом.
Журналист считает, что этот разговор касался либо убийства в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, либо саудовской политики в Йемене. В ходе краткой беседы принц постоянно пытался успокоить президента.
«Не волнуйтесь», — говорил он.
«Я уже волнуюсь. Я обеспокоен. Я же говорил!» — настаивал Макрон, упрекаю своего собеседника в том, что тот никогда его не слушает.
«Нет, ну, конечно же, слушаю», — слышал он в ответ.
Мухаммед бин Салман продолжал заверять, что «всё в порядке» и он «может справиться с обстановкой». А Макрон завершил разговор словами:
«Вы знаете, я человек слова».
В пресс-службе Макрона заявили, что на полях саммита глава французского государства имел короткую неформальную пятиминутную встречу с саудовским принцем Мухаммедом, во время которой обозначил свою жесткую позицию по проблеме убийства Хашкаджи, а также ситуации в Йемене.
Комментарии10
В мире , Буэнос-Айрес , Турция
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