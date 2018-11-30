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Украина запретила иностранным журналистам въезд в Крым 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 30 ноября 2018
Фото: РИА Новости
МИД Украины объявил о запрете иностранным журналистам въезжать в Крым, сообщают украинские СМИ.
В министерстве отметили, что по этому поводу были «горячие дебаты», передает УНИАН со ссылкой на Радио Свобода.
Уточняется, что украинские журналисты по-прежнему могут посещать полуостров.
25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил пересекли государственную границу России, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.
24 украинцев, находившихся в составе экипажей, арестовали. На данный момент их перевезли в московское СИЗО «Лефортово».
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МИД , СИЗО "Лефортово" , УНИАН , радио "Свобода" , В мире , Войска , Украина , Республика Крым
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