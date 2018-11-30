Украина запретила иностранным журналистам въезд в Крым

МИД Украины объявил о запрете иностранным журналистам въезжать в Крым , сообщают украинские СМИ.

В министерстве отметили, что по этому поводу были «горячие дебаты», передает УНИАН со ссылкой на Радио Свобода

Уточняется, что украинские журналисты по-прежнему могут посещать полуостров.

25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил пересекли государственную границу России, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.