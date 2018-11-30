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Додону решили преподнести сюрприз и уволить 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду обратился к депутатам с просьбой подготовить документы о порядке отстранения от должности президента республики Игоря Додона. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает «Интерфакс».
Канду указал, что депутаты могут принять подобное решение в связи с «вызывающим поведением» Додона, который в нарушение конституции отказался промульгировать (подписать и обнародовать) пять принятых законов. Согласно главному закону страны, президент может быть отстранен от должности двумя третями голосов депутатов.
В ответ на возражения о том, что срок полномочий парламента истекает 30 ноября, Канду указал, что после этой даты нельзя принимать законы, но можно принимать постановления. «Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа», — подчеркнул он.
Кроме того, Канду заявил, что считает Додона незаконным президентом, даже если тот обладает легитимностью. Спикер парламента попросил подготовить информационную записку о том, какова процедура и как составляется обращение в Конституционный суд по поводу отставки главы государства. «Парламент может преподнести сюрприз президенту еще до новогодних праздников», — добавил он.
За время президентства Игоря Додона политика отстраняли от исполнения обязанностей уже пять раз. В октябре он отказался промульгировать проект о передаче участка, на котором расположен Республиканский стадион, посольству США в Молдове, а также проект о праздновании 9 мая Дня Европы наряду с Днем Победы. Месяцем ранее Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона в части назначения им двух членов правительства. Он отказался подписывать указы о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр Павел Филип. Документы об их назначении в итоге подписал сам Канду.
Дважды Додона отстраняли в январе 2018 года. Тогда суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Несколькими днями ранее полномочия президента были приостановлены из-за отказа Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.
В октябре 2017 года полномочия Додона были приостановлены после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.
Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Додон был назначен президентом республики в 2016 году.
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Павел Филип , Игорь Додон , Интерфакс , В мире , СНГ , Молдова
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