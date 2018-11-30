В Киеве уточнили условия допуска россиян на Украину

Запрет на въезд на территорию Украины мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет содержит некоторые исключения, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, попасть в страну смогут лица с дипломатическим статусом, а также "обслуживающий персонал для транспорта".

Помимо этого, въехать смогут граждане, которые смогут подтвердить постоянное или временное проживание на территории Украины, или приезжающие с гуманитарными целям, в том числе, в связи с болезнью или смертью близкого родственника, добавил Демченко.

Пограничники будут проводить усиленный опрос иностранцев, в частности россиян, в качестве "дополнительного контроля", отметил Демченко.

Военное положение

Решение об ограничении въезда для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет украинские власти приняли на фоне установления Киевом военного положения в ряде регионов страны на 30 дней.