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В Киеве уточнили условия допуска россиян на Украину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Запрет на въезд на территорию Украины мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет содержит некоторые исключения, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, попасть в страну смогут лица с дипломатическим статусом, а также "обслуживающий персонал для транспорта".
Помимо этого, въехать смогут граждане, которые смогут подтвердить постоянное или временное проживание на территории Украины, или приезжающие с гуманитарными целям, в том числе, в связи с болезнью или смертью близкого родственника, добавил Демченко.
Пограничники будут проводить усиленный опрос иностранцев, в частности россиян, в качестве "дополнительного контроля", отметил Демченко.

Военное положение

Решение об ограничении въезда для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет украинские власти приняли на фоне установления Киевом военного положения в ряде регионов страны на 30 дней.
Этот режим ввели после инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей, при этом трое из 24 украинских военных были ранены. На этой неделе их всех арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией.
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Андрей Демченко , Владимир Путин , В мире , Политика , Украина
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