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Коалиция во главе с США заявила о ликвидации одного из главарей ИГ* 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Коалиция во главе с США ликвидировала в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление представителя коалиции Шона Райана.
По данным телеканала, Абу аль-Умарайн был замешан в убийстве бывшего рядового армии США Питера Кэссига в 2014 году. Главарь ИГ* был убит в воскресенье при ударе коалиции при помощи беспилотника в Сирийской пустыне. Также при ударе были уничтожены несколько членов террористической организации.
Питер Кэссиг, бывший рядовой армии США родом из Индианаполиса, был захвачен в октябре 2013 года боевиками в Сирии, где он был сотрудником одной из гуманитарных организаций и занимался распространением продуктов питания и медикаментов. Кэссиг, который ранее в составе военной группировки США служил в Ираке, также выучился на медбрата и обучал сирийских беженцев оказанию первой медицинской помощи при травмах. Во время пребывания в Сирии Питер Кэссиг принял ислам и взял себе новое имя — Абдуррахман.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Шон Райан , Исламское государство , Fox News , В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Сирия , США
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