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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Рубль ждут события страшнее санкций

При определенных раскладах доллар может упасть до 62 рублей. Инвесторы определили два события, которые могут изменить расклад на рынке: возобновление ЦБ скупки долларов и исход саммита ОПЕК.

Сбербанк подвергся мощным кибератакам

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились через спутник с не менее 100 серверов из шести стран.

Россиян пустят на Украину только на похороны

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в страну перестали пускать граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Кремль назвал последствия решения Трампа

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Трампа означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.

Украинцев начали насильно призывать в сборные пункты

Главный редактор информационного агентства Ana-News Анатолий Матвийчук рассказал «Звезде», почему граждане Украины призывного возраста массово уезжают из областей страны, в которых введено военное положение.

Названа причина поломки самолета Меркель

Официальный представитель ВВС ФРГ назвал точную причину поломки на специальном правительственном самолете Aurbus А340-300 «Кондрад Аденауэр», в результате которой канцлер ФРГ Ангела Меркель не смогла вовремя вылететь в Аргентину на саммит G20.

Макрона не встретили в Аргентине

Президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки», и его супругу Бриджит не встретила официальная делегация Аргентины. Французский лидер на некоторое время замешкался и не выходил из самолета.

Сын Игоря Талькова задержан в Москве

Игорь Тальков-младший был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Мэш».

«Красивый» номер можно будет купить официально

В 2019 году МВД и Минэкономразвития (МЭР) разработают законопроект, разрешающий продавать «красивые» автомобильные номера на интернет-аукционах.

Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби

ДНК-экспертиза показала причастность трех бывших полицейских к изнасилованию дознавательницы из Уфы. Об этом сообщает «Мэш».
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Ангела Меркель , Игорь Тальков , Сбербанк России , ОПЕК , Минэкономразвития , МВД , Центральный банк России , РИА Новости , В мире , Видео
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