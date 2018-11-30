Рубль ждут события страшнее санкций
При определенных раскладах доллар может упасть до 62 рублей. Инвесторы определили два события, которые могут изменить расклад на рынке: возобновление ЦБ скупки долларов и исход саммита ОПЕК.
Сбербанк подвергся мощным кибератакам
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности. DDoS-атаки производились через спутник с не менее 100 серверов из шести стран.
Россиян пустят на Украину только на похороны
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в страну перестали пускать граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщается на сайте украинского президента.
Кремль назвал последствия решения Трампа
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Трампа означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.
Украинцев начали насильно призывать в сборные пункты
Главный редактор информационного агентства Ana-News Анатолий Матвийчук рассказал «Звезде», почему граждане Украины призывного возраста массово уезжают из областей страны, в которых введено военное положение.
Названа причина поломки самолета Меркель
Официальный представитель ВВС ФРГ назвал точную причину поломки на специальном правительственном самолете Aurbus А340-300 «Кондрад Аденауэр», в результате которой канцлер ФРГ Ангела Меркель не смогла вовремя вылететь в Аргентину на саммит G20.
Макрона не встретили в Аргентине
Президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки», и его супругу Бриджит не встретила официальная делегация Аргентины. Французский лидер на некоторое время замешкался и не выходил из самолета.
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Игорь Тальков-младший был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Мэш».
«Красивый» номер можно будет купить официально
В 2019 году МВД и Минэкономразвития (МЭР) разработают законопроект, разрешающий продавать «красивые» автомобильные номера на интернет-аукционах.
Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби
ДНК-экспертиза показала причастность трех бывших полицейских к изнасилованию дознавательницы из Уфы. Об этом сообщает «Мэш».