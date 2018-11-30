Белый дом объяснил причины отмены Трампом встречи с Путиным

Расследование Мюллера не является причиной отмены встречи Трампа и Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

В администрации американского президента также отметили, что расследование может подрывать отношения США и России.

В четверг Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.