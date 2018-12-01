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Лидерам — стейки, журналистам — «чебуреки»: чем кормят на саммите G20 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стейки, десерт дульсе де лече и аргентинское вино из винограда сорта мальбек — корреспондент РИА Новости выяснила, какие блюда предлагают гостям саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Как рассказали организаторы форума, знакомые с содержанием меню ужина, главным блюдом пятничного вечера в театре "Колон" станет краб. До этого главы государств уже попробовали настоящий аргентинский стейк.
Хороший кусок качественной говядины журналистам не предлагают, что объяснимо: есть их нужно с пылу с жару, а это условие сложно обеспечить в рамках шведского стола. В меню для сотрудников СМИ — итальянское ризотто, пицца, гамбургеры, тушеные овощи и огромное количество сыров и колбас. На первый взгляд, выбор кажется странным, однако это действительно соответствует местным вкусовым привычкам: на кухню Аргентины очень повлияла европейская кулинарная традиция.
Из исключительно аргентинских специалитетов — мороженое с дульсе де лече, похожее на вареную сгущенку, а также пирожки эмпанадас, которые россиянину очень напоминают уменьшенную копию чебуреков.
Впрочем, самый большой ажиотаж среди журналистов вызывает местное вино. В пресс-центре его можно налить себе в бокал из автоматов самообслуживания. Работники кафетерия регулярно приносят новые бутылки с аргентинским мальбеком, открывают их, подсоединяют к трубке и закрывают внутри стеклянного шкафа. А гости с помощью сенсорного экрана уже самостоятельно выбирают размер порции — дегустационную (на один глоток), полбокала и традиционные 150 миллилитров. Нужно ли говорить, что первый вариант мало кого интересует?
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РИА Новости , В мире , Другое , Политика , Буэнос-Айрес
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