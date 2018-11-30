Страны G7 приняли заявление по инциденту в Керченском проливе

Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, Главы МИД США и представитель ЕС приняли совместное заявление относительно инцидента в Керченском проливе.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», — приводит Интерфакс текст заявления.

Как отмечается, страны G7 призывают проявлять сдержанность, соблюдать нормы международного права и предотвратить любую дальнейшую эскалацию.

Также главы МИД стран «Большой семёрки» призвали Россию освободить задержанных украинских моряков.

25 ноября три судна ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Позднее суд арестовал всех 24 моряков.