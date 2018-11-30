Главы МИД Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, США и представитель ЕС приняли совместное заявление относительно инцидента в Керченском проливе.
«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», — приводит Интерфакс текст заявления.
Как отмечается, страны G7 призывают проявлять сдержанность, соблюдать нормы международного права и предотвратить любую дальнейшую эскалацию.
Также главы МИД стран «Большой семёрки» призвали Россию освободить задержанных украинских моряков.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что ЕС продлит санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября три судна ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Позднее суд арестовал всех 24 моряков.