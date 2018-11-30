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Страны G7 приняли заявление по инциденту в Керченском проливе 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, США и представитель ЕС приняли совместное заявление относительно инцидента в Керченском проливе.
«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», — приводит Интерфакс текст заявления.
Как отмечается, страны G7 призывают проявлять сдержанность, соблюдать нормы международного права и предотвратить любую дальнейшую эскалацию.
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Также главы МИД стран «Большой семёрки» призвали Россию освободить задержанных украинских моряков.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск выразил уверенность, что ЕС продлит санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября три судна ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Позднее суд арестовал всех 24 моряков.
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Дональд Туск , МИД , ЕС , Европейский совет , Интерфакс , В мире , Германия , Италия , Канада , США , Великобритания , Франция , Япония
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