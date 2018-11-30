Трамп и Мэй требуют от России невыполнимое

Ценой двух дюжин своих военных моряков, сознательно отправленных в плен к россиянам, Киев добился промежуточного успеха. Он сумел-таки сорвать саммит Трампа и Путина. Руководители США и Британии потребовали от России вернуть Киеву моряков. Однако есть ли вероятность, что Москва выполнит ультиматум западных лидеров?

Ультиматум Трампа (который накануне потребовал от своего российского коллеги Путина освободить задержанные украинские корабли и экипажи, а иначе он, мол, не будет с ним встречаться) подхватил хор, состоящий из верхней палаты парламента США и британского премьера Терезы Мэй

Глава британского правительства по прибытии на саммит G20 в Аргентине заявила, что Лондон будет настаивать на введении дополнительных карательных мер против Москвы в связи с Керченским инцидентом, сообщает ТАСС . Мэй также потребовала «освободить корабли и моряков и способствовать деэскалации ситуации».

Накануне президент Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине.

«В связи с тем, что Украине не были возвращены корабли и моряки, я решил, что было бы лучше всем заинтересованным сторонам отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю встречи с ним, как только эта ситуация будет решена!», — написал он в Twitter.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что ситуация вокруг Керченского пролива была использована Трампом как повод для отмены встречи с Путиным, но не является причиной ее срыва. Эксперт не считает, что Трамп своим демаршем решил вдруг подыгать Петру Порошенко

«Вся эта история с отменой встречи Путина и Трампа не имеет никакого отношения к судьбе Петра Алексеевича. Есть версия, что отмена встречи, скорее, связана с показаниями адвоката Трампа, который его подставил. Это более вероятно», — сказал киевский эксперт.

Он также уверен, что главу Белого дома украинский вопрос как таковой не беспокоит.

«Трампу глубоко плевать и на судьбу Порошенко, и вообще на судьбу Украины. Мне кажется, что здесь не может быть двух мнений», — подчеркнул Погребинский.

Схожего мнения придерживается глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Причины отмены встречи находятся во внутриполитических американских процессах, связанных с актуализацией антироссийских дел против Трампа. После выборов демократы могут начать любые расследования, требовать свидетельств разных лиц под присягой», — говорит Бортник.

По его словам,

«внутренняя ситуация для Трампа настолько плоха и давление на него настолько высоко, и любые договоренности с Путиным ему настолько нереально выполнить, что эта встреча не дала бы какого-то значимого эффекта».

Политолог считает, что Порошенко может воспользоваться срывом саммита.

«Это позволяет украинским властям сказать «Трамп с нами», что руководство США поддерживает украинскую трактовку событий в Керченском проливе», — говорит собеседник.

При этом Бортник предполагает, что Москва не станет спешить с освобождением украинских кораблей и моряков.

«Россия представляет дело так, что она защищала свои суверенные права и свое законодательство, потому передача кораблей и моряков в таком случае будет нарушением ее законодательства. Скорее всего, к сожалению, украинский экипаж и корабли вернутся на Украину аж после президентских выборов, не раньше апреля. И пока что будут вестись политические торги по этому вопросу», — резюмировал Бортник.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал ранее на другую вероятную причину срыва саммита.

«Несмотря на все попытки челночной дипломатии и контакты на разных уровнях, сторонам пока что не удалось найти те темы для разговора, на которых обе стороны могли бы заявить о своей победе», — заявил Кортунов.

«Если бы были шансы на какую-то договоренность, то несмотря ни на какую Керчь, Трамп провел бы встречу», — предположил российский эксперт.

«Условия Трампа звучат откровенно недипломатично, если не сказать более резко», — заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя ультимативные требования Трампа.

По словам сенатора,

«Россия действует в рамках национального законодательства и решать такие вопросы по окрику из другой страны никогда не будет».

По мнению сенатора, Трамп пошел на поводу у антироссийского лобби в Штатах.