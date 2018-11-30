G20 начался серией нелепостей и накладок

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Саммит G20 отметился серией казусов с участием глав государств 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Саммит «Большой двадцатки», который открывается в Буэнос-Айресе в пятницу, 30 ноября, уже отметился целой серией недоразумений; в неловком положении оказались президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес, американский лидер Дональд Трамп остался недоволен приемом, а главу Китая Си Цзиньпина и вовсе не узнали.
Так, президент и первая леди Франции Брижит прилетели в среду вечером, их должна была встретить у трапа вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.
Микетти заявила, что все произошло из-за недоразумения. По ее словам, все было поминутно распланировано с сотрудниками протокола президента Франции.
Меркель отменила встречу с Трампом
«Когда они дали нам указание (встречать Макрона — прим. ВЗГЛЯД), мы поняли, что президент уже садится в автомобиль», — приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
В итоге Макрон с супругой спустился по трапу и, не обнаружив встречающих, пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете. Во Франции, охваченной масштабными акциями протеста движения так называемых желтых жилетов, это привлекло внимание широкой общественности.
Еще один казус случился с испанским премьером Педро Санчесом. Его прилета и вовсе не заметили, так как у соседнего трапа с оркестром встречали председателя Китая Си Цзиньпина. На видео прилета главы КНР видно, как подъезжает и становится рядом с китайским испанский борт, как к нему подъезжают машины. Однако непосредственно на видео прилета премьера нет самого главы правительства. Уже стоит пустой борт, на трапе только обслуживающий персонал.
То, как встречали глав государств, привлекло внимание и самих аргентинцев. Таксист, который вез корреспондента РИА «Новости», спрашивал: «Видели, видели, как встретили президента Франции? Только человек в желтой куртке! А как встречали главу Китая? Не понимаю, почему так».
Впрочем, с Си Цзиньпином тоже произошла путаница. Как передает видеоагентство Ruptly, аргентинский почетный караул обознался и принял китайского чиновника, первым сошедшего с президентского самолета, за главу Китая. В итоге приветственная музыка зазвучала преждевременно.
Кроме того, американскому президенту Дональду Трампу не понравился синхронный перевод, предоставленный ему во время приветственной речи аргентинского лидера Маурисио Макри в президентской резиденции в Буэнос-Айресе.
Макри и Трамп перед проведением совместных переговоров вышли к журналистам. Американский лидер бросил на пол приемник синхронного перевода и заявил: «Я лучше понял на вашем языке, чем в моем переводе».
Бывший глава протокола президентов СССР и России Владимир Шевченко заявил, что ситуации с прилетом президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, которых не встретили официальные лица Аргентины, продемонстрировали сбой в работе оргкомитета саммита. Он пояснил, что во время таких мероприятий четко расписывается, кто кого будет встречать — на уровне замминистра, на уровне министра, потому что президент сам встретить всех не сможет.
«Идет какой-то сбой по оргкомитету, потому что, когда проходят такие саммиты, там расписывается в точности, кто будет кого встречать — на уровне замминистра, на уровне министра, потому что президент сам встретить всех не сможет. Поэтому там сбой оргкомитета», — сказал Шевченко.
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в столицу Аргентины, где пройдет саммит лидеров стран G20. У российского лидера запланированы встречи в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.
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Комментарии196
Синдзо Абэ , Владимир Шевченко , Ангела Меркель , Педро Санчес , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , В мире , Видео , Европа , Аргентина , Буэнос-Айрес , Испания , Китай , Франция
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