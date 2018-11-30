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Берлин потребовал от Киева ускорить процесс по делу Вышинского 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В МИД ФРГ с повышенным вниманием следят за делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявили РИА Новости в германском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы наблюдаем за делом находящегося в заключении на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского очень внимательно. Мы поддерживаем требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса. Мы поддерживаем свободу СМИ во всем мире. Мы продолжим наблюдать за этим делом", — заявили в МИД ФРГ.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Вышинский, арест которого продлен до 28 декабря, заявил в интервью порталу Украина.ру, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины, назвав статью УК Украины, по которой ему предъявлены обвинения, "политической". По его словам, "обвинения абсурдны, факты подобран манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права".
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Владимир Путин , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , В мире , Европа , Германия
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