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«Желтые жилеты» блокируют улицы в центре Брюсселя 

РИА Новости + ещё 9 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Активисты протестного движения "жёлтых жилетов", недовольные ростом цен на топливо, попытались блокировать автомобильное движение на одном из центральных перекрестков Брюсселя, сообщила в пятницу полиция.
"В связи с акцией "жёлтых жилетов" улица Луа (на уровне малого кольца), туннели Ар-Луа (в направлении центра) и Сенкантенер (в направлении центра) закрыты для движения", — говорится в сообщении отдела по центральному району бельгийской столицы.
​Городское управление транспортной мобильности также предупредило водителей о затруднении в движении в центре.
"В результате спонтанной демонстрации, три туннеля закрыты в направлении центра. Демонстранты в настоящее время собираются на перекрестке между проспектом искусств и улицей Луа. Движение затруднено", — сообщила служба мобильности.
В районе улицы Луа расположены дипломатические представительства ряда стран при ЕС, в том числе РФ, офисные здания. Проспект ведёт к комплексу зданий Еврокомиссии и Совета ЕС.
В центре Брюсселя усилено полицейское патрулирование, дежурят сотрудники в специальной экипировке. Толпа демонстрантов движется по проезжей части, передает корреспондент РИА Новости. Марш сопровождается разрывами петард.
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ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , РИА Новости , В мире , Европа , Брюссель
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