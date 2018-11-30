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Порошенко назвал две плохие новости для Путина 

RT на русском 1 час назад
Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью Sky News, комментируя возможное влияние инцидента в Керченском проливе на выборы на Украине, заявил, что у него «две плохие новости» для российского коллеги Владимира Путина.
«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — цитирует пресс-служба Порошенко его слова.
Таким образом он ответил на вопрос о том, что провокация в Керченском проливе могла быть создана для воздействия на грядущие выборы.
По словам Порошенко, он уверен и доверяет украинскому народу.
«Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин», — добавил он.
Ранее Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной Киевом «в преддверии президентских выборов на Украине».
Глава государства объяснил такие действия Украины низким рейтингом Порошенко.
Президент Украины заявлял, что власти не будут менять дату выборов в стране в связи с объявленным военным положением.
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Комментарии306
Петр Порошенко , Владимир Путин , Sky News , В мире , Видео , Политика , Украина
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