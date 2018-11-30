Порошенко назвал две плохие новости для Путина

«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — цитирует пресс-служба Порошенко его слова.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что провокация в Керченском проливе могла быть создана для воздействия на грядущие выборы.

По словам Порошенко, он уверен и доверяет украинскому народу.

«Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин», — добавил он.

Ранее Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной Киевом «в преддверии президентских выборов на Украине».

Глава государства объяснил такие действия Украины низким рейтингом Порошенко.

Президент Украины заявлял, что власти не будут менять дату выборов в стране в связи с объявленным военным положением.