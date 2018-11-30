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Лидер оппозиции Черногории забаррикадировался в парламенте 

Москва24 + ещё 11 3 часа назад
Фото: AP/File/Risto Bozovic
Один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Черногории Милан Кнежевич забаррикадировался в здании парламента, чтобы избежать ареста. Об этом сообщил ТАСС сам политик.
По словам оппозиционера, его еще не арестовали только потому, что он закрылся в парламенте Черногории вместе с коллегами-депутатами. Политик рассказал, что у здания дежурят полицейские машины, но он не собирается сдаваться добровольно. "Им придется ворваться в парламент и вступить в столкновения со мной и депутатами "Демократического фронта", — заявил Кнежевич.
Политик не исключил, что аресты оппозиционеров могут спровоцировать крупный гражданский конфликт в Черногории. Арест своего соратника по ДФ Небойши Медоевича он назвал "грубым нарушением закона" и "кульминация гонений" на оппозицию. Кнежевич напомнил, что лидера оппозиционной партии задержали после парламентского заседания и отправили под арест по решению Высшего суда. "Мы считаем, что сейчас Черногория находится на грани конфликта", — подчеркнул политик. "Сейчас нас хотят ловить, как зверей на улицах, без снятия иммунитета в парламенте", — с негодованием добавил он.
Кнежевич призвал всех сторонников "Демократического фронта" ждать инструкций. Он сообщил, что на следующий день встретится с председателем парламента и по результатам этой беседы примет решение о дальнейших действиях. "Я не исключаю массовых протестов граждан Черногории из-за откровенного сползания режима в откровенную диктатуру", — подытожил Кнежевич.
Ранее один из лидеров черногорского оппозиционного "Демократического фронта" Небойша Медоевич был арестован в центре Подгорицы по распоряжению председателя Высшего суда страны.
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